сегодня в 16:35

В федеральном регистре насчитывается 486 тыс записей о донорах костного мозга

Каждую третью субботу сентября отмечается день донора костного мозга. По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева , этот день призван привлечь к теме донорства еще более широкое внимание и проинформировать новых, потенциальных доноров помочь нашим согражданам, борющимся с тяжелыми, подчас смертельными заболеваниями, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сегодня федеральный регистр доноров костного мозга насчитывает порядка 486 тыс. записей, но для поиска доступны около 347 тыс. доноров. А между тем, объективная потребность нашей страны — не менее полумиллиона человек. Для тысяч людей пересадка костного мозга зачастую является единственным шансом на спасение», — подчеркнул Андрей Голубев.

Стать потенциальным донором — проще, чем кажется. Весь путь начинается с одного маленького, но чрезвычайно значимого шага — сдачи образца крови для типирования. Это стандартный анализ, который позволяет определить тканевую совместимость. Как только данные будут занесены в федеральный регистр, вы становитесь потенциальным донором. И это не обязывает ни к чему немедленно.

«А когда для какого-то конкретного человека, чья жизнь зависит от вашего решения, ваш генетический код окажется единственным подходящим шансом — с вами свяжутся специалисты», — пояснил Андрей Голубев.

Он призвал всех, кто здоров, полон сил и желания творить добро, задуматься о возможности вступить в ряды доноров костного мозга.

«Ваша решимость может стать тем самым шансом и подарит кому-то будущее», — добавил Андрей Голубев.

Зачем становиться донором?

Трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток назначается для лечения злокачественных заболеваний крови, при которых неправильно функционирует костный мозг.

Ежегодно в России количество таких пациентов — около 20 тыс. человек. 1/5 части из них жизненно необходима пересадка. Это единственный шанс выжить.

Для успешной пересадки ДНК донора должна по определенным генам совпадать с ДНК пациента. Шанс найти человека с подходящим генотипом примерно 1 на 10 000.

Как стать донором?

1. Подать заявление о вступлении в Федеральный регистр и сопутствующие документы с указанием контактных данных. Необходимо предъявить СНИЛС;

Заявка может быть подана при личном обращении в рекрутинговый центр или дистанционно через сервисы единого портала государственных услуг.

2. Пройти первичное исследование в ближайшем рекрутинговом центре (пункте сдачи крови):

пройти беседу с врачом на наличие/отсутствие противопоказаний к донорству костного мозга,

заполнить согласия на обработку персональных данных,

сдать образец биологического материала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.