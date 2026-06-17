В Балашихе предложили построить съезды на Южно-Лыткаринскую трассу

Круглый стол «Единой России» по вопросам промышленности и экономики прошел в Балашихе с участием более 60 представителей бизнеса. Предприниматели предложили улучшить транспортную доступность микрорайона Керамик, создав новые съезды на Южно-Лыткаринскую автодорогу, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Балашихе состоялся круглый стол «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития». В обсуждении приняли участие свыше 60 представителей крупного бизнеса города.

Генеральный директор ООО «КОФ Палитра» Федор Орел предложил рассмотреть возможность улучшения транспортной доступности между микрорайоном Керамик и Лыткаринской трассой. По его словам, это важно для предприятия и жителей района.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поддержал инициативу.

«Этот проект существенно разгрузит Носовихинское шоссе и обеспечит новые выезды на Южно-Лыткаринскую автодорогу, что значительно улучшит транспортную доступность для 30 тысяч жителей Балашихи. Кроме того, это создаст альтернативные маршруты для выезда на федеральные трассы», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что проект потребует значительного финансирования и будет включен в народную программу «Единой России», так как важен и для бизнеса, и для жителей.

Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что развитие этого участка — часть системной работы по модернизации дорожной сети в южной части города.

«Для Балашихи, как для одного из крупнейших муниципалитетов Подмосковья, вопросы транспортной инфраструктуры имеют стратегическое значение. Каждый новый дорожный объект, каждая новая развязка — это реальное изменение качества жизни десятков тысяч жителей», — заявил Юров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.