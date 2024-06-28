сегодня в 12:16

Порядка 600 молодежных организаций и движений создано в Подмосковье

В Подмосковье молодежь составляет четверть от общей численности населения — в регионе проживает свыше 2,1 миллиона жителей в возрасте от 14 до 35 лет. В области создано порядка 600 молодежных организаций и молодежных движений. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмети, что проживающие в регионе молодые люди очень активные, открытые к новым свершениям, готовые предложить, а главное реализовать множество интересных идей. Задача взрослых наставников — в любых начинаниях и делах ребят поддерживать.

«Меня всегда восхищала энергичность, амбициозность и креативность наших ребят. Они добиваются высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и занимаются общественной деятельностью. Мы, со своей стороны, стремимся сделать так, чтобы наша молодежь хотела жить и трудиться на подмосковной земле, чтобы видела для себя хорошие перспективы и была уверена в завтрашнем дне», — подчеркнул спикер регионального парламента.

В области создано порядка 600 молодежных организаций и молодежных движений. Крупнейшие из них: «Волонтеры Подмосковья», региональные отделения «Движения первых», «Юнармии», «Волонтеров Победы», «Российского союза молодежи», «Российских студенческих отрядов», «Волонтеров-медиков», «Молодой гвардии ЕР».

Только в самых крупных организациях задействовано свыше 320 тысяч представителей подмосковной молодежи.

Кроме того, в 47 муниципальных образованиях Московской области действуют 68 молодежных центров.

Молодежь Подмосковья активно подключилась и к сбору гумпомощи в рамках СВО. Благодаря акции «Доброе Дело» в 2024 году для жителей новых территорий и участников спецоперации молодыми людьми собрано около 980 тонн груза, организовано 5 рейсов.

Самые крупные молодежные организации и движения.

«Движение первых» — это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России. Количество участников: в региональных отделениях состоят более 176 тыс. человек.

«Юнармия» — всестороннее развитие и патриотическое воспитание ребят от 8 лет. Количество участников: в региональных штабах состоят более 50 тыс. участников.

«Волонтеры Подмосковья» — объединяет неравнодушных людей разного пола, возраста и нации для бескорыстной помощи в решении социально значимых задач. Количество участников: свыше 48,2 тыс. волонтеров.

«Волонтеры культуры» — сообщество активных граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы. Количество участников: в региональных отделениях состоят более 11 тыс. участников.

«Волонтеры-медики» — миссия — возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению. Количество участников: в региональных отделениях состоят порядка 10 тыс. участников.

«Молодая гвардия ЕР» — Всероссийская общественная организация политической партии «Единая Россия». Количество участников: в региональных отделениях состоят свыше 10 тыс. участников.

«Российские студенческие отряды» — обеспечивает временной трудовой занятостью молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Количество участников: в региональных отрядах состоят свыше 5 тыс. участников.

«Волонтеры Победы» — бескорыстное движение по сохранению историю и помощи ветеранам. Количество участников: в региональных отделениях состоят свыше 2 тыс. участников.

«Российский союз молодежи» — организация самой молодежи и для молодежи, создана для достижения совместными усилиями значимых для молодых людей и для всего общества целей. Количество участников: в региональных отделениях состоят свыше 1,4 тыс. участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.