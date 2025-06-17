Подмосковье внедрило опыт комплексной реабилитации ветеранов боевых действий

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел в Коломне выездное заседание на тему «Совершенствование системы комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции». Мероприятие прошло на базе «Протэкс-Центра», оказывающего бесплатные услуги по протезированию и реабилитации российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Участникам встречи — представителям профильных министерств и ведомств Подмосковья, а также Высшего совета «Единой России» и регионального исполнительного комитета Московского областного отделения партии — предложили ознакомиться с деятельностью центра. Он оснащен специализированным оборудованием. Лечение пациентов включает в себя различные занятия, физиотерапию, массаж, водные процедуры. Кроме того, по необходимости бойцы могут получить профессиональную психологическую помощь.

«Та инициатива, которая родилась в партии «Единая Россия» и была поддержана председателем Высшего совета партии Борисом Грызловым, сегодня на деле в центре реализована. Речь идет о комплексном подходе — чтобы наши герои, нуждающиеся в протезировании верхних и нижних конечностей, не только эту услугу получили, но и самое важное — прошли реабилитацию. И всего за 3-4 недели получили современный протез и научились им пользоваться и жить с ним качественно. В целом, стоит отметить, что партия „Единая Россия“ с первых дней включилась в оказание помощи нашим военным, семьям мобилизованных, контрактников — в зоне внимания не только реабилитация бойцов, предоставление положенных льгот, соблюдение трудовых гарантий, но и всестороння поддержка. В Подмосковье запущен и успешно работает механизм закрепления за депутатами-единороссами всех уровней семей героев», — подчеркнул Андрей Голубев.

В ходе экскурсии по центру участники мероприятия могли пообщаться с бойцами, кто в настоящий момент проходит здесь реабилитацию. Среди них — рядовой штурмовик Дмитрий Васильев из Пскова. Это его второе пребывание в центре.

«Я приехал неделю назад, у меня сейчас гарантийная замена гильзы. Здесь я был в прошлом году и протезировался от Минобороны. Получил протез, сейчас он мне стал великоват, и по гарантии мне меняют приёмную гильзу. Я очень рад, что попал сюда. В центре очень хорошее отношение коллектива к военным, и делают качественные протезы. Также здесь можно и спортом заниматься, здесь бассейн есть, можно и слух проверить. То есть целый комплекс услуг получить», — признался боец.

Как отметил Евгений Чеканов, советник Председателя Высшего совета партии «Единая Россия», Подмосковье — лидер в сфере услуг по комплексной реабилитации военнослужащих. Парни, получившие ранения в ходе боевых действий, могут пройти реабилитацию в трех центрах — помимо «Протэкс-центра», еще в «Ясенках» в Подольске, центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. И опыт именно подмосковных центров планируется брать за основу при создании подобных учреждений по всей стране.

«То есть, если мы в сентябре откроем такой же центр в Приморье, мы будем опираться на опыт этого центра и в целом Подмосковья. Я хочу сказать, что Московская область блестяще себя проявила и показала достижения в этой сфере на XXII Съезде „Единой России“, где был выделен отдельный павильон по оказанию реабилитационной помощи и были представлены наработки как раз всех трех подмосковных центров. И вот этот опыт цикла, когда человек прямо из госпиталя попадает в центр, где протезируется, потом проходит углубленную диагностику, психологическое сопровождение — бесценен для нас. И мы хотим этот опыт реализовать в наших новых больших реабилитационных центрах — всего в стране их будет создано порядка восьми», — сказал Евгений Чеканов.

В ходе заседания с докладами выступили представители профильных министерств Московской области. Евгений Ермилов, заместитель министра социального развития Подмосковья, рассказал, что для военнослужащих с инвалидностью в регионе работает пункт проката средств реабилитации, осуществляется обучение вождению, адаптивный туризм.

Помощь бойцам также оказывается на базе медорганизаций региона. Представитель Министерства здравоохранения Московской области Алексей Мозалев отметил, что сегодня они могут её получить в 12 учреждениях с коечной мощностью 895 коек по 8 профилям. И тут важный вопрос — обучать этой работе специалистов.

«Потому что медицинская реабилитация — не только знание диагнозов и методик. Сегодня врач этого профиля должен уметь подобрать участнику спецоперации необходимые системные технологии, технические средства реабилитации, дать соответствующее направление маршрутизации в центры социальной поддержки и контакты социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», — сказал он.

В ходе заседания подняли вопрос трудоустройства и переобучения участников специальной военной операции и членов их семей. Как налажена работа в этом направлении рассказала Ольга Пугачёва, директор центр занятости населения Московской области.

И начала она с итогов реализации совместных проектов с партией «Единая Россия»: «Очень активно сотрудничаем с партией. Мы организуем совместные выезды в медцентры, общаемся с ребятами. Совместно развиваем движение женских клубов для родственниц участников СВО. Мы постоянно проводим с ними тренинги, помогаем открыть собственное дело. С девчонками работают наши психологи, которые помогают понять, что жизнь не заканчивается, и в любой ситуации есть выход. Мы расширяем базу вакансий для участников СВО. Так, в апреле совместно с партией мы провели ярмарку трудоустройства специально для этой категории. И в рамках ярмарки провели мотивационный тренинг участников СВО с крупными работодателями нашего региона».

Что касается трудоустройства, по словам Ольги Пугачевой, для участников спецоперации возможен подбор вакансий на платформе «Работа России». Для тех, кто хочет получить образование — доступны 43 программы обучения по региональным программам и 44 — в рамках нацпроекта «Кадры».

В завершении мероприятия участники заседания обменялись мнениями. Все озвученные в ходе встречи предложения взяты комитетом в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.