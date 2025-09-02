Около 600 тематических и сельскохозяйственных ярмарок пройдет в Подмосковье осенью

В Московской области начался сезон сбора урожая — а это значит, что в ходе осенних ярмарок можно будет встретить дары природы, собранные, в том числе подмосковными фермерами и сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод на зиму. Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, это будут как тематические ярмарки, так и сельскохозяйственные. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Этой осенью на территории Московской области пройдет около 600 ярмарок. Традиционно на площадках будет представлена различная сельхозпродукция, а также большое количество свежих овощей и фруктов, собранных на отечественных полях», — сказал он.

Керселян добавил, что особый спрос присутствует на товары подмосковных фермеров.

«Всего в Подмосковье насчитывается более 800 крестьянских хозяйств. И чтобы получить место на ярмарке, фермерам необходимо связаться с организаторами, телефоны которых указаны в соответствующем реестре. Либо же обратиться в администрацию того или иного городского округа. Также любой фермер или организация потребкооперации могут воспользоваться муниципальной программой для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе. Для этого также необходимо обратиться в администрацию муниципалитета», — пояснил парламентарий.

Реестр с указанием адресного перечня, режима работы, а также тематики ярмарок обновляется ежемесячно на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Реестр на сентябрь уже опубликован.

Поддержка фермеров

Помимо того, что фермеры Подмосковья могут представить свою продукцию на ярмарках, они могут рассчитывать на финансовую поддержку, которая предоставляется в регионе в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья». Она включает в себя более 30 видов поддержки в виде различного вида грантов и субсидий.

Наиболее востребованными, по словам Сергея Керселяна, являются гранты «Агростартап», субсидии на развитие семейных ферм, покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, проведение культуртехнических мероприятий, поддержку производства молока.

Парламентарий напомнил, что для удобства сельскохозяйственных товаропроизводителей региона функционирует портал «МОй АПК».

Об урожае

Как подчеркнул Сергей Керселян, уже сегодня можно говорить о промежуточных итогах сбора урожая, которые, как и в прошлые годы, обеспечат лидирующие позиции региону по многим сельскохозяйственным направлениям.

По его словам, озимые зерновые культуры убраны на 55% посевной площади, яровые зерновые — на 10%, зернобобовые — на 66%, масличные — на 16%, овощи открытого грунта — на 18% и картофель — только на 2% посевной площади.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся на территории региона, ожидается увеличение валового сбора по основным культурам, включая зерновые — до 530 тыс. тонн, планируется нарастить производство масличных — до 100,3 тыс. тонн, овощей — до 553 тыс. тонн, картофеля — до 557 тыс. тонн. Рассчитываем на лидирующие позиции в рейтинге среди регионов ЦФО по сбору овощей как защищенного, так и открытого грунта, картофелю и ягодам», — сказал Сергей Керселян.

Также парламентарий озвучил и другие данные, актуальные на конец августа:

Общая посевная площадь пшеницы составляет 114,8 тыс. га, из них озимой — 77,8 тыс. га, яровой — 37 тыс. га. На данный момент намолочено более 210 тыс. тонн пшеницы.

Общая площадь зимних теплиц составляет более 230 га.

Валовый сбор овощей защищенного грунта составляет более 85 тыс. тонн, из них огурцов — 57 тыс. тонн, томатов — 26,5 тыс. тонн.

Общий объем ягод составляет более 1,2 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.