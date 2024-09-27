Около 200 «урожайных» ярмарок состоятся в Подмосковье в сентябре

28 сентября — День урожая Подмосковья. Сентябрь, как самый богатый на урожай месяц, радует жителей Московской области многочисленными ярмарками, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, из запланированных в сентябре 200 ярмарок — треть имеют тематическую направленность: «Золотая осень», «Дары осени», «День осенних пирогов», «Дары Подмосковья», «Овощное ассорти».

«Большая часть ярмарок приходится на вторую половину сентября — этому способствует возвращение людей из отпусков, хорошая погода и, конечно, время сбора урожая. Традиционно на площадках представлена различная сельхозпродукция, а также большое количество свежих овощей и фруктов, собранных на отечественных полях», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в сентябре ярмарки проходят в 43 городских округах. Актуальный реестр, включающий в себя период и место их проведения, а также контакты организатора доступны на сайте Минсельхозпрода Московской области.

Об урожае — 2024

На территории Московской области действует около 700 крестьянско-фермерских хозяйств.

В этом году собрано порядка 100 тысяч тонн овощей защищённого грунта, в том числе:

огурцов — 62,1 тысячи тонн;

томатов — 32,2 тысячи тонн;

прочих овощей — 3,1 тысячи тонн.

Объем валового сбора овощей защищенного грунта составил 145,6 тысячи тонн (+1,3% к 2023 году):

огурцов — 94,1 тысячи тонн;

томатов — 48,2 тысячи тонн;

прочих овощей — 3,3 тысячи тонн.

Лидеры по теплицам

Системные меры поддержки позволили показать впечатляющую динамику — по производству овощей закрытого грунта в целом по стране Московская область поднялась с 36-го на 2 место.

За последние 10 лет в регионе реализовано 12 крупных тепличных проектов, площадь теплиц достигла 221 гектара. Производство увеличилось более чем в 20 раз и составило порядка 140 тысяч тонн по итогам 2023 года.

«Из крупных проектов отмечу открытие в прошлом году в Воскресенске первой очереди тепличного комплекса холдинга „Эко-Культура“. Уже по итогам 2023 года было произведено свыше 12 тысяч тонн продукции, что составило 9% от объёма производства в регионе. По итогам этого года также ожидаем рост. Наша цель — выйти на 1 место в России по итогам 2028 года», — отметил в заключении Сергей Керселян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.