Около 180 организаций Подмосковья трудоустроят участников СВО

«Помогать нашим героям — это наш святой долг. Они прошли через тяжелейшие испытания, и теперь наша задача — окружить их заботой, дать уверенность в завтрашнем дне, помочь встать на ноги в мирной жизни», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что центр занятости Московской области ведет реестр организаций, которые готовы трудоустраивать участников СВО.

«Президент России неоднократно подчеркивал: трудоустройство участников СВО — один из приоритетов государственной политики. В конце мая он дал поручение — создать условия для поступления бойцов на государственную и муниципальную службу. И мы в Подмосковье уже работаем над этим. В Московской области по инициативе Губернатора был запущена образовательная программа для участников СВО „Герои Подмосковья. Помимо того, в августе в Подмосковье также будет запущено обучение для ветеранов СВО и членов их семей. В рамках проекта партии „Единая Россия“ — „СВОй бизнес“ — с 11 по 15 августа эксперты помогут нашим героям сформировать и развить предпринимательские компетенции, необходимые для старта и развития своего дела», — рассказал спикер Мособлдумы.

Субсидии для работодателей за трудоустройство участников СВО

Приказ СФР от 29.12.2024 № 2714

Работодатель при трудоустройстве ветерана боевых действий, при сохранении рабочего места получает денежную выплату в размере 87,5 тысяч рублей.

Выплата перечисляется тремя траншами по истечении 1, 3 и 6 месяцев с даты трудоустройства ветерана боевых действий, при условии сохранения рабочего места за ним.

Приказ СФР от 29.12.2024 № 2712

Субсидия на организацию рабочего места ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность.

Субсидия составляет 200 тыс. рублей за каждое рабочее место.

Работодатель должен организовать рабочее место, подать заявление в центр занятости с приложением подтверждающих документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.