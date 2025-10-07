Мособлдума запустила единый контакт-центр

«Все вопросы и обращения от наших жителей должны решаться быстро и эффективно. Теперь по одному номеру телефона можно получить ответы на все вопросы, которые относятся к компетенции Мособлдумы, записаться на прием к депутату как в региональный парламент, так и приемную округа», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Оператор выслушает вопрос, после чего перенаправит звонок в нужный профильный комитет или структурное подразделение. Так мы убираем бюрократические преграды — теперь не нужно самостоятельно обзванивать разные приемные и тратить время на то, чтобы понять, куда лучше обратиться», — пояснил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.