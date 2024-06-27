Мособлдума провела около 300 мероприятий во время весенней сессии

Мособлдумой с начала года было проведено 18 заседаний. На них принято порядка 150 законов. Рассмотрено 6 законодательных инициатив и проведено более 270 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В первую очередь наша законотворческая работа была посвящена поддержке наших Героев и их семей. Это поручение Президента, и наш долг, как людей, которым жители доверили представлять свои интересы. Мы стали одним из первых регионов, где были введены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Также распространили льготу по социальной газификации на участников СВО», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«По-прежнему ключевое внимание мы уделяем социальной сфере. Наш регион стремительно развивается, строятся новые школы, больницы, поликлиники и нам очень нужны специалисты. В этом году мы приняли законы о предоставлении выплаты 20 тысяч на аренду жилья учителям и работникам социальных учреждений. Такая мера уже ранее эффективно себя зарекомендовала среди наших медиков. Были приняты законы, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, многодетных семей», — подчеркнул парламентарий.

В весеннюю сессию возрождена практика проведения «Открытых трибун». Такие встречи с жителями проходят в рамках подготовки региона к отопительному сезону — проведено уже 5 мероприятий.

«В этом году будут модернизированы 41 котельная, 182 км сетей. Запланировано обновление еще 137 котельных и 273 км сетей. В целом программа по обновлению инфраструктуры ЖКХ коснется около 60% жителей» — прокомментировал Брынцалов.

В летние месяцы депутаты продолжат активную работу в своих округах. В первую очередь это встречи с Героями и их родными, сбор гуманитарной помощи, а также контроль за строящимися соцобъектами.

«К учебному году должны быть открыты 24 новые школы и 10 детсадов, а также 41 капитально отремонтированная школа и 23 дошкольных учреждения» — рассказал председатель Мособлдумы.

Кроме этого, летом Мособлдума проведет ряд крупных мероприятий. Это форумы по креативным индустриям и по теме реализации проекта «Активное долголетие».

«Такая работа «на земле» станет основой для нашей дальнейшей законодательной деятельности уже в осеннюю сессию» — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.