В Мособлдуме состоялись слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Подмосковья

Доходы бюджета Подмосковья за 2023 год выросли на 18% по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подмосковье в прошлом году находилось в непростых экономических условиях. Однако нам удалось достичь положительных результатов, что отразилось и на доходной части бюджета», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

По доходам исполнение бюджета составило 996 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 18%.

По расходам исполнение составило 984 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом рост — 8%.

Как отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, в целом, несмотря на санкционное давление, по итогам года в Московской области был обеспечен рост основных показателей бюджета. Это стало возможным благодаря своевременно принятым мерам по поддержке экономики.

Рост промышленного производства составил 113,7%, это 3 место среди субъектов РФ. Показатель обеспечен, прежде всего, за счет обрабатывающих производств.

По объему инвестиций регион занимает 2 место, рост составил 106,2%.

Общие расходы бюджета в разрезе 19 госпрограмм составили 971 млрд рублей.

Традиционно более половины всех расходов пришлось на социальную сферу. В целом, на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт, строительство социальных объектов было направлено 584 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2022 году.

Исполнение бюджета в разрезе государственных программ: жилище — 32 млрд рублей; предпринимательство — 11 млрд рублей; развитие институтов гражданского общества — 13 млрд рублей; переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 10 млрд рублей; строительство объектов социальной инфраструктуры — 94 млрд рублей; спорт — 9 млрд рублей; формирование современной комфортной городской среды — 23 млрд рублей; культура и туризм — 8 млрд рублей; цифровое Подмосковье — 12 млрд рублей; развитие инженерной инфраструктуры — 39 млрд рублей; образование — 187 млрд рублей; безопасность — 15 млрд рублей; социальная защита населения Подмосковья — 128 млрд рублей; сельское хозяйство — 12 млрд рублей; архитектура и градостроительство — 2 млрд рублей; управление имуществом и финансами — 30 млрд рублей; развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса — 169 млрд рублей; здравоохранение — 158 млрд рублей; экология и окружающая среда — 19 млрд рублей. На реализацию национальных проектов было направлено 158 млрд рублей.

Предпринимательство

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Атясова рассказала об итогах исполнения бюджета за прошлый год в рамках реализации госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья».

Объем финансирования поддержки бизнеса и науки в рамках госпрограммы составил 10,5 млрд рублей. На подготовку инфраструктуры для инвесторов, индустриальные парки и ОЭЗ было выделено почти 5 млрд рублей. На поддержку инвесторов было выделено более 1 млрд рублей, на поддержку МСП — 2,1 млрд рублей, а на поддержку промышленности — почти 2 млрд рублей.

По итогам 2023 года: объем инвестиций в основной капитал составил более 1,5 трлн рублей; объем промышленного производства — 5,6 трлн рублей; создано почти 90 тыс. новых рабочих мест; Московская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестиционного климата; среднемесячная заработная плата выросла более чем на 16%.

В 2023 году было завершено 465 инвестиционных проектов. Всего в работе находилось более 1 105 инвестпроектов.

С декабря 2022 года по ноябрь 2023 года в Московской области было выдано 50 кредитов по промышленной ипотеке на сумму 6,8 млрд рублей.

Из бюджета области 29 предприятий в прошлом году получили субсидию на покупку оборудования. Размер субсидии — до 10 млн рублей.

Ввиду непростой экономической обстановки была переформатирована работа по экспорту. Ведущими партнерами стали Беларусь, Китай, Турция, Казахстан и ОАЭ. Объём экспорта увеличился от 30% до 70%.

В 2023 году было создано 84,5 тыс. МСП. В рамках поддержки 236 субъектов МСП получили субсидию на модернизацию и лизинг оборудования. 53 социальных предприятия стали получателями субсидии и 432 получили гранты.

Субсидии по выходу на маркетплейсы получили 171 МСП. Получателями субсидии на открытие бизнеса по франшизе стали 93 предприятия.

В 2023 году было выдано 539 льготных кредитов.

ТФОМС

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Людмила Данилова рассказала об исполнении бюджета ТФОМС за 2023 год.

По доходам бюджет ТФОМС исполнен в объеме 157 млрд рублей. По расходам — в объеме 157,7 млрд рублей.

В общем объеме доходов основную долю занимает субвенции федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это 132,5 млрд рублей или 84,4% от общей суммы доходов.

Кроме этого, в составе доходов большую долю занимают межбюджетные трансферты из бюджета Московской области. В 2023 году они составили 6,9% или 10,8 млрд рублей.

Основную долю расходов бюджета составили затраты на реализацию Московской областной программы обязательного медицинского страхования в размере 142,3 млрд рублей. В том числе, это лечение граждан Московской области в других субъектах Российской Федерации — 15 млрд рублей.

Количество застрахованных лиц в Московской области составляет 7,7 млн человек. Исполнение программы составило практически 142 мдрд рублей или 102% к утвержденному плану. В структуре финансирования программы 6% занимает скорая медицинская помощь, 37% — амбулаторно поликлиническая помощь, 44% — стационарная, 11% — медицинская помощь в условиях дневного стационара и 2% — медицинская реабилитация.

За 2023 год за счет средств обязательного медицинского страхования оказана медицинская помощь 6,5 млн человек, что составляет 84% от всех застрахованных жителей Московской области.

Наибольший объем медицинской помощи приходится на амбулаторную, которую получили 6,2 млн человек. Диспансеризацией было охвачено 3,3 млн человек.

В 2023 году медицинскую помощь в стационарных условиях получило более чем 950 тыс. человек.

Оценка КСП

Председатель контрольно-счетной палаты Московской области Виктор Королихин отметил, что КСП проверила отчет об исполнении бюджетов и провела экспертизу соответствующих законопроектов

«В ходе исполнения бюджета в 2023 году улучшилась динамика основных показателей социально-экономического развития Московской области. Экономика региона продолжала развиваться, несмотря на действие политических и экономических санкций, введенных иностранными государствами», — подчеркнул он.

По динамике роста Московская область лидирует в сфере промышленного производства, розничной торговли, инвестиций в основной капитал, среднемесячной заработной плате и прибыли, превышает показатели по ЦФО и по России в целом, что позволило региону сохранить устойчивую динамику.

Расходы бюджета в 2023 году, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, возросли на 8% и сохранили свою социальную ориентированность.

Бюджет отчетного года исполнялся в рамках 19 государственных программ, расходы на которые исполнены почти на 96%.

Расходы на реализацию национальных проектов исполнены в размере 158 млрд рублей или почти 98% плановых значений.

С проектом закона об исполнении бюджета Московской области за 2023 год и материалами к нему можно ознакомиться по ссылке.

Электронная версия брошюры «бюджет для граждан» разработана на основании проекта закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2023 год» и размещена на портале «Открытый бюджет Московской области» по ссылке.

Проект закона Московской области «Об исполнении бюджета ТФОМС МО за 2023 год» доступен по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.