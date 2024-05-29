Депутат Наумов заявил о важности наращивания сельхозпроизводства в Подмосковье

Ранее состоялось 85 пленарное заседание Мособлдумы. Парламентарии обсуждали законопроект «О внесении изменения в Закон Московской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области». Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов выступил перед голосованием на заседании Мособлдумы и заявил о важности наращивания сельхозпроизводства в регионе, сообщает пресс-служба депутата.

«Вопрос действительно очень актуальный. Президент поставил задачу увеличения производства сельхозпродукции в кратчайшие сроки в 1,5 раза. Для всех нас важно, чтобы сельхозпроизводство в Московской области наращивалось. Потенциал для этого у нашего региона есть. Мелиорированные земли составляют основной костяк особо ценных земель Московской области — 187 тыс. га из 250 тыс. В концепции представленного закона и в пояснительной записке, критерии необходимости предлагаемых изменений четко не прописаны и вводят в заблуждение. Мы знаем, что в 1990 году овощей и картофеля в Московской области производилось более 2 млн тонн. В прошлом году мы достигли определенных успехов и вышли на уровень производства более 700 тыс. тонн овощей и картофеля. Нам еще есть к чему стремиться», — объяснил Наумов.

Он также добавил, что имеется запрет на перевод особо ценных земель в другие категории.

«В законопроекте утверждается, что эти земли останутся землями сельхозназначения, но мы знаем, что происходит с этими землями. Законопроект нуждается в серьезной доработке и в таком виде не может быть принят. Авторы проекта утверждают, что имеют в виду только инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, но в пояснительной записке четко указано — инвестпроекты, а также предоставление земли многодетным семьям. Но многие из этих земель находятся на подтопляемых территориях, каким образом там можно предоставлять участки многодетным семьям? У нас 1 млн 700 тыс. гектар земель сельхозназначения и там можно найти более подходящие для многодетных семей участки. Наша фракция предлагает серьезно доработать этот законопроект», — заявил Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.