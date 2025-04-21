Депутат Мособлдумы Черемисов передал куличи нуждающимся Богородского округа

Накануне Светлого Христово Воскресения депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил Богоявленский собор в Ногинске, чтобы передать в дар и освятить 70 куличей для поддерживаемых церковью нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Благотворительную акцию приняла Елена Терновая, руководитель службы милосердия при храме. Освященные куличи направлены в дома инвалидов, детские реабилитационные отделения, СИЗО-1 и СИЗО-11, больницы, общества инвалидов, глухонемых, слепых, а также к беженцам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с благочинным церквей, протоиереем Богородского округа Марком Ермолаевым депутат пообщался с прихожанами, освятил принесенные угощения. Как и многие, депутат пришел с домашним куличом, испеченным супругой, и встал в очередь к святой воде.

Как отметил Марк Константинович, в храме царила по-настоящему светлая, пасхальная атмосфера — тепло сердец, добрые слова и искренняя радость были главными украшениями этого дня.

«Такие мероприятия напоминают нам о главном — мы сильны, когда едины. Пасха — это не только про веру, но и про милосердие, участие, внимание к ближнему. Помогая другим, мы становимся лучше сами», — подчеркнул Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, „выездные администрации“. И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.