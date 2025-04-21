Делегация Мособлдумы приняла участие в праздновании юбилея Республики Дагестан

В Республике Дагестан прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею Народного Собрания. В них приняли участие международные и российские парламентские делегации, государственные и общественные деятели. Среди гостей — делегация Московской областной Думы под руководством заместителя председателя Олега Рожнова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«По поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова принял участие в торжественных мероприятиях. Год назад мы подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого Московская областная Дума активно сотрудничает с Народным Собранием Дагестана, выстраивая отношения и обмениваясь опытом в законотворческой сфере. Московская областная Дума отметила этот юбилей полтора года назад, и теперь наши коллеги также прошли 30-летний путь становления законодательной базы своего региона. Поздравить высший законодательный орган республики с этим значимым событием прибыли делегации из 17 законодательных собраний субъектов нашей страны. Мы видим как регион, который в прошлом сталкивался с непростой обстановкой, сегодня развивается и процветает. С большим удовольствием познакомился с его культурой и историей», — отметил Рожнов.

В рамках празднования юбилея состоялось открытие бюста выдающегося писателя Чингиза Айтматова. В память о героях Великой Отечественной войны парламентарии и гости республики возложили цветы к памятнику Воину-освободителю, почтив память защитников Отечества. Затем прошла конференция «Межпарламентское сотрудничество: фактор развития и совершенствования законодательства, укрепления межрегиональных и международных связей», где участники обсудили совершенствование законодательства и укрепление межрегиональных связей. В ходе мероприятий также были подписаны соглашения о межпарламентском сотрудничестве с законодательными органами других субъектов.

Кульминацией насыщенного дня стало торжественное юбилейное мероприятие.

Спикер Народного Собрания Заур Аскендеров поздравил всех жителей республики и тех, кто работал в парламенте на благо Дагестана. Он подчеркнул, что Народное Собрание прошло сложный, но достойный путь, став важнейшим институтом, обеспечивающим стабильность, развитие и защиту интересов граждан.

«Мы помним, как все начиналось: первые заседания, первые споры и первые принятые решения. Это было время, когда закладывались основы нашей работы, время, которое потребовало от наших предшественников огромной ответственности», — сказал Аскендеров.

На мероприятии были зачитаны приветствия от президента России Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Завершилось торжество праздничной концертной программой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.