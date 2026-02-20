Брынцалов поздравил жителей Реутова с Днем защитника Отечества

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Молодежном культурно-досуговом центре Реутова. Жителей округа поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и представители муниципалитетов и силовых структур, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий полномочия главы Реутова Алексей Ковязин, глава Балашихи Сергей Юров, командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Дмитрий Кузнецов, представители силовых структур, ветераны боевых действий, члены ассоциации ветеранов СВО, волонтеры, депутаты и жители округа.

Игорь Брынцалов отметил, что День защитника Отечества имеет особое значение для страны.

«В разные века именно армия сохраняла наши границы, государственность и традиции. Специальная военная операция подтверждает, что без армии и возможностей военно-промышленного комплекса у государства не было бы уверенности в будущем», — сказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что для Реутова праздник значим вдвойне. В городе работает «НПО машиностроения», где десятилетиями создается ракетно-ядерный щит страны. Реутов также тесно связан с дивизией Дзержинского и оказывает поддержку военнослужащим.

По словам спикера, с начала СВО из Реутова направлено 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он поблагодарил ветеранов, военнослужащих, медиков, волонтеров и семьи погибших бойцов, отметив их вклад в защиту страны и патриотическое воспитание молодежи.

Алексей Ковязин заявил, что сегодня смысл праздника стал глубже.

«Победа куется не только на передовой, но и в цехах предприятий, в работе педагогов и медиков, в труде волонтеров. Благодаря единству страны мы приближаем общую победу», — отметил Алексей Ковязин.

В завершение Игорь Брынцалов вручил награды Московской областной думы. Праздничную программу продолжил концерт творческих коллективов Реутова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.