Более 3,8 тыс раз была оказана бесплатная юрпомощь жителям Подмосковья в 2025 году

За 9 месяцев 2025 года в рамках государственной системы бесплатная юрпомощь в Подмосковье оказана по более чем 3,8 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что у жителей Московской области есть возможность обратиться за бесплатной юридической помощью в установленных федеральным законодательством случаях. «За бесплатной юрпомощью также могут обратиться участники СВО и члены их семей. Наши защитники, выполняющие свой долг, и их близкие должны быть абсолютно уверены, что их права надежно защищены», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

«В целом система оказания бесплатной юрпомощи в Подмосковье работает эффективно и постоянно развивается. Только за 9 месяцев этого года в рамках государственной системы бесплатная юрпомощь оказана по более чем 3,8 тыс. заявлений», — рассказал Игорь Брынцалов.

В рамках государственной системы бесплатную юрпомощь оказывает Госюрбюро Московской области (2 тысячи случаев оказания бесплатной юрпомощи), адвокаты, члены Адвокатской палаты Московской области (501 случай) и нотариусы, члены Московской областной Нотариальной Палаты (1368 случаев).

Кроме этого, в рамках негосударственной системы за 9 месяцев 2025 года помощь оказана по 3 тысячам заявлений в Единых центрах оказания бесплатной юридической помощи. В том числе из них 729 обращений — от участников СВО и членов их семей.

«Мы продолжим оказывать такую поддержку нашим гражданам. В 2026 в проекте бюджета Московской области предусмотрено свыше 24 миллионов рублей на оказание бесплатной юрпомощи, в том числе на обеспечение деятельности Госюрбюро Московской области, а также на субсидии участникам государственной системы бесплатной юридической помощи», — добавил Игорь Брынцалов.

Куда обращаться за бесплатной юридической помощью

Госюрбюро Московской области. Адреса приемных.

График консультаций.

Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную юрпомощь, можно посмотреть на сайте.

Центры бесплатной юридической помощи Адвокатской палаты Московской области.

Получить бесплатную юрпомощь дистанционно

Бесплатную юридическую помощь также можно получить дистанционно на портале министерства Юстиции РФ — ВПРАВЕ.РФ.

Кто может получить бесплатную юридическую помощь (в определенных законодательством случаях)

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины регионального прожиточного минимума;

инвалиды I и II группы;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

участники СВО и члены их семей;

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители (если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей);

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка (если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка в семью);

усыновители (если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей);

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания;

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений и отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;

лица, страдающие психическими расстройствами;

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

супруг или супруга, дети и родители погибшего в результате чрезвычайной ситуации;

лица, находившиеся на полном содержании погибшего при ЧС или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств;

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично имущество либо документы в результате ЧС;

многодетные родители;

полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, почетные граждане Московской области;

пасынки и падчерицы участников СВО;

участники долевого строительства, если приобретенное по договору ДС жилье является для них единственным, либо общая площадь находящегося в собственности жилого помещения, приходящаяся на одного члена семьи, составляет меньше учетной нормы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.