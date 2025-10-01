сегодня в 15:57

Более 270 тыс жителей Подмосковья получают региональные доплаты к пенсии

1 октября отмечается День пожилого человека. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что День пожилого человека — это особый повод сказать слова искренней благодарности старшему поколению, тем, кто всю жизнь трудился, воспитывал детей, защищал Родину и по кирпичикам строил будущее, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Крайне важно, чтобы каждый прожитый год был наполнен не только заботой и вниманием, но и возможностью жить полноценной, активной и комфортной жизнью. Для этого в Московской области выстроена комплексная система поддержки граждан старшего поколения: это различные дополнительные социальные выплаты, доступная медицинская помощь, развитие программы «Активное долголетие», где каждый может найти компанию и занятие по душе», — отметил Игорь Брынцалов.

Меры поддержки граждан старшего возраста в Московской области:

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортные путевки предоставляется при наличии медицинских показаний:

гражданам пенсионного возраста — среднедушевой доход семьи которых не превышает двух прожиточных минимумов (33 200 руб.).

В 2025 году закуплено 11 800 путевок в санатории Краснодарского края, Республики Крым, Кавказских Минеральных Вод, средней полосы России и Подмосковья.

Бесплатное зубопротезирование

Предоставляется по медицинским показаниям:

ветеранам труда и военной службы;

труженикам тыла, реабилитированным лицам;

гражданам предпенсионного возраста, имеющим статус ветерана труда без учета дохода.

Пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста, не имеющим льготного статуса, бесплатное зубопротезирование предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 кратную величину прожиточного минимума (41 500 руб.).

В первом полугодии 2025 года бесплатное зубопротезирование получили 8 700 человек.

Денежная выплата для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами

Выплата предоставляется гражданам, не имеющим группы инвалидности, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах по медицинским показаниям.

Выплата на приобретение слуховых аппаратов предоставляется по медицинским показаниям без учета дохода семьи.

Выплата для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи ниже трехкратной величины прожиточного минимума (для пенсионеров — 49 800 руб.).

Денежную выплату получили 2 231 человек.

Ежемесячная денежная выплата на уход за инвалидом

Выплата в размере 27 902 руб. предоставляется заявителям, ухаживающим за инвалидами I, II группы.

С начала 2025 года данной выплатой воспользовались 2 894 человека. Из них 1 393 человека — осуществляющих уход за инвалидами, достигшими пенсионного возраста.

Региональная социальная доплата к пенсии

Предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства в Московской области, для доведения общей суммы их дохода до величины прожиточного минимума пенсионера (на 2025 год — 16 600 руб.).

Численность получателей составляет 273 959 человек.

Ежемесячная денежная компенсация

Предоставляется неработающим, одиноко проживающим пенсионерам от 65 лет и старше.

Размер компенсации — 1 000 руб.

Численность получателей составляет 216 579 человек.

Если одиноко проживающий пенсионер или семья неработающих пенсионеров имеет место жительства в Московской области не менее 10 лет, то компенсация увеличивается до размера, который обеспечивает увеличение дохода до 20 тыс. руб.

Численность получателей составляет 37 715 человек.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и ЖКУ превышают максимально допустимую долю расходов на эти цели (22%).

В первом полугодии 2025 года численность получателей составила 95 597 человек.

Ежемесячная компенсация 100% за занимаемую общую площадь жилых помещений в пределах стандарта

Выплата предоставляется для неработающих, одиноко проживающих граждан, получающих пенсию в размере ниже величины прожиточного минимума (на 2025 год — 16 600 руб.).

В первом полугодии 2025 года численность получателей составила 2 086 человек.

Ежемесячная денежная выплата

Размер выплаты — 1 151 руб.

Предоставляется лицам, имеющим трудовой стаж 50 лет и более, не отмеченным государственными или ведомственными наградами.

Численность получателей составляет 18 446 чел.

Ежемесячная компенсация взноса на капитальный ремонт

Предоставляется одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых помещений (или семье неработающих пенсионеров):

достигшим возраста 70 лет — в размере 50%;

достигшим возраста 80 лет — в размере 100%.

Численность получателей составляет 81 635 человек.

Ежемесячная компенсация расходов за обращение с ТКО

пенсионерам — в размере 30%;

достигшим возраста 70 лет и старше — в размере 50%;

достигшим возраста 80 лет и старше — в размере 100%.

Численность получателей составляет 423 915 человек.

Государственная социальная помощь

Оказывается семьям пенсионеров и одиноко проживающим пенсионерам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума (24 900 руб.).

Численность получателей составляет 13 403 человека.

Экстренная социальная помощь

Оказывается семьям пенсионеров и одиноко проживающим пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (19 302 руб.).

Численность получателей составляет 20 607 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.