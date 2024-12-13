Более 1,1 тыс автобусов Подмосковья для пассажирских перевозок обновят в 2025 году

В Московской области за счет федеральных, региональных и внебюджетных средств продолжается обновление подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок. Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, в этом году в регионе обновят 1189 автобусов различных классов. На это было выделено 21,4 млрд рублей. Из них свыше 2 млрд рублей из бюджета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«У нас в прошлом году было порядка 1600 новых автобусов. И в этом году мы работу продолжаем. Депутаты в своих городских округах регулярно проводят прием граждан, где люди периодически обращают внимание на изношенное состояние автобусов по некоторым маршрутам. Также мы видим обращения жителей и в социальных сетях. Безусловно, тема обновления общественного транспорта — должна быть одной из приоритетных, так как это вопрос не только комфорта наших граждан, но и их безопасности», — сказал Максим Коркин.

Подробнее тему обсудили на заседании Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Как отметил Максим Коркин, на сегодняшний день уже обновлено 989 автобусов различного класса, до конца года планируется поставить еще 200 автобусов большого класса.

Также на заседании отметили, что в настоящее время маршрутная сеть Московской области состоит из 1941 маршрута, в том числе:

1 311 — муниципальных;

280 — межмуниципальных;

350 — смежных межрегиональных.

«Автомобильным транспортом обслуживается 1919 маршрутов, наземным электрическим транспортом обслуживается 22 маршрута. Протяженность маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта Московской области составляет 67 345 км — она является самой крупной в Российской Федерации», — рассказал представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Никита Носов.

Он отметил, что по регулируемым тарифам в 2024 году обслуживается 1 343 маршрута из них:

муниципальных — 920;

межмуниципальных — 216;

смежных межрегиональных — 207.

По нерегулируемым тарифам в 2024 году обслуживается 598 маршрутов из них:

муниципальных — 390;

межмуниципальных — 64;

смежных межрегиональных — 144.

«Ежедневно для обслуживания в Московской области маршрутов регулярных перевозок отправляется порядка 8,2 тыс. автобусов различных классов», — подытожил Носов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.