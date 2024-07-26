Более 1,1 млрд руб выделили на благоустройство 15 скверов Подмосковья в 2024 г

В Московской области ведется большая работа по открытию новых и реконструкции существующих зон отдыха. По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, особой популярностью пользуются скверы — жители с удовольствием проводят там время, считая эти места уютными, тихими, подходящими для спокойного времяпрепровождения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Всего в этом году в Подмосковье будут благоустроены 15 скверов. На эти цели выделено свыше 1,1 млрд рублей, из которых 881 млн — из бюджета Московской области», — добавил Брынцалов.

Один из них — сквер в микрорайоне Заря в Балашихе. В ходе своей рабочей поездки в городской округ Игорь Брынцалов посетил его, чтобы посмотреть, какие работы удалось выполнить к сегодняшнему дню.

Глава округа Сергей Юров рассказал, что концепция всеми заинтересованными сторонами утверждена.

«Здесь будет тихая, спокойная зона для прогулок, в разных сторонах будут размещены небольшая воркаут-зона и детская площадка. В центре — площадка для проведения мероприятий — городок военный, торжеств много, ветеранам такая зона необходима», — отметил Юров.

Главное, как заметил спикер регионального парламента, все решения приняты совместно с жителями микрорайона.

«Мы давно обсуждали данный проект. Наконец, нам удалось его воплотить. На него выделено финансирование — более 108 млн рублей. Название скверу — «Семьи, любви и верности» — тоже жители выбирали, хотя и было много споров. Главное, что вс запланированное здесь удается сделать, исполнить все пожелания жителей микрорайона Заря, а здесь действительно жили и сейчас продолжают жить легендарные люди», — подчеркнул он.

В ходе экскурсии по скверу было отмечено, что половина из запланированных работ выполнена. В настоящий момент ведутся демонтажные работы, устройство дорожно-тропиночной сети, прокладка траншеи под освещение и видеонаблюдение, установка малых архитектурных форм.

Интересные решения коснутся и существующей на территории воздушной теплотрассы — она станет частью входной группы.

«Она у нас не в капремонте. Соответственно, зачем нам её оставлять в сквере? Поэтому мы ее зашиваем, и на ней будет название сквера: «Семьи, любви и верности», — пояснил замглавы администрации округа Максим Сидоркин.

Как констатировал в завершении Игорь Брынцалов, для комфортного пребывания в сквере жителей будут созданы все условия.

«Ко Дню города, надеемся, что откроем этот сквер. И наравне с другими любимыми местами среди жителей — он станет новой точкой притяжения. В целом микрорайон за последние годы очень преобразился — капитально отремонтированы водопроводные сети, дома и дороги. Построен ФОК „Метеор“, обновлена поликлиника. Сейчас идет ремонт в КДЦ „Заря“ — закончим работы до конца года», — сказал в завершении председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.