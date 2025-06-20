Звезду «Великолепного века» Озана Гювена осудили на 2 года за домашнее насилие

В Турции суд вынес обвинительный приговор 50-летнему актеру Озану Гювену, известному по роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век». Он был фигурантом дела о домашнем насилии над экс-возлюбленной Дениз Булутсуз, сообщает TheVoiceMag .

Булутсуз обвинила Гювена в нападении. По ее словам, все произошло в 2020 году. Актер попытался оправдаться и подал встречный иск, по которому хотел получить компенсацию за моральный ущерб из-за якобы ложных обвинений. Гювен утверждал, что возлюбленная первой на него напала.

Суд рассмотрел все материалы дела и встал на сторону девушки. В итоге звезду «Великолепного века» осудили на 2 года и 3 месяца, а все ответные иски отклонили. В какой именно колонии он будет отбывать наказание, не уточняется.

При этом сторона обвинения просила для Гювена наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако суд принял иное решение, оправдав его по статьям об оскорблении и лишении свободы путем насилия и угроз.

Стоит отметить, что это не первый суд над актером из сериала «Великолепный век». Ранее тюремный срок получил актер Халит Эргенч, известный по роли Султана Сулеймана. Он был признан виновным в лжесвидетельстве.