«Султан Сулейман» из «Великолепного века» получил тюремный срок

Халита Эргенча из «Великолепного века» отправили в тюрьму за лжесвидительство

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по историческому сериалу «Великолепный век», был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к тюремному заключению, сообщает «Царьград» .

Агентство Anadolu поделилось деталями вердикта, вынесенного «султану Сулейману».

Изначально Эргенчу грозило 2 года и 3 месяца тюрьмы по делу о протестах в парке Гези, расположенном в центре Стамбула. Однако, принимая во внимание отсутствие у актера криминального прошлого и его примерное поведение, местный суд смягчил наказание до 1 года, 10 месяцев и 15 дней.

Кроме того, исполнение приговора было отложено. Звезда сериала «Великолепный век» отрицал свою вину и настаивал на оправдательном приговоре.

Помимо «Великолепного века», актер также известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «Ты моя Родина», «Тысяча и одна ночь» и «Вавилон».