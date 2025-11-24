Звезда «Зиты и Гиты» Дхармендра умер на 90-м году жизни

На 90-м году жизни умер знаменитый Дхармендра, ветеран Болливуда, которого многие поклонники называли «настоящим мужчиной индийского кино». Зрителям в России Дхарам Сингх Деол запомнился благодаря главной роли в культовой индийской киноленте «Зита и Гита», сообщает Life.ru со ссылкой на MashableIndia.

Артист был госпитализирован 11 ноября, однако сегодня его сердце остановилось.

Более 60 лет он был одним из самых популярных и обожаемых актеров. Дхармендра начал свою карьеру на хинди-язычной киносцене в 1959 году с фильмом «Дил Бхи Тера Хум Бхи Тере». В дальнейшем он завоевал огромную популярность, снявшись в таких известных картинах, как «Зита и Гита», «Месть и закон» и «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». За значительный вклад в развитие индийского кино актер был удостоен премии Filmfare Lifetime Achievement Award за вклад в кинематограф в 1997 году и почетной награды Padma Bhushan в 2012 году.

За свою долгую жизнь Дхармендра вступал в брак дважды. В возрасте 19 лет его первой женой стала Пракаш Каур, а впоследствии он женился на актрисе Хеме Малини. Поскольку первая супруга не согласилась на развод, Дхармендра сменил вероисповедание, приняв ислам, что дало ему возможность заключить второй брак, не расторгая первый, в соответствии с религиозными законами. У актера осталось шестеро детей: два сына и четыре дочери. Многие из них стали известными актерами и продолжают актерскую династию Деол в Болливуде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.