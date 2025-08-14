Звезда «Зачарованных» и «Отчаянных домохозяек» Лорна Рейвер умерла в 81 год

Известная американская актриса театра и кино Лорна Рейвер скончалась на 82-м году жизни. Причина смерти звезды сериалов «Зачарованные» и «Отчаянные домохозяйки» неизвестна, сообщает журнал Voice .

В последние годы актриса вела непубличный образ жизни, поэтому о ее кончине стало известно только сейчас. В журнале SAG-AFTRA «Лето 2025» в разделе «Память» появилась печальная новость о том, что Рейвер покинула этот мир 12 мая.

Актриса запомнилась зрителям благодаря своей роли миссис Гануш в фильме ужасов «Затащи меня в ад» (2009 год), а также ролям в известных сериалах «Зачарованные» и «Отчаянные домохозяйки».

Лорна Рейвер родилась 9 октября 1943 года в округе Йорк американского штата Пенсильвания. Первый театральный опыт случился в местном театре «Хеджергоу», а затем актриса переехала в Нью-Йорк и вышла на Бродвей. Всего за профессиональную карьеру Рейвер снялась во множестве фильмов и сериалов, а также озвучила большое количество аудиокниг.

