Звезда сериалов «След» и «Горячая точка» Букреев скончался на 57-м году жизни
Российский актер Сергей Букреев ушел из жизни 22 июня
Фото - © Кадр из фильма "Горячая точка"
Российский актер театра, кино и телевидения Сергей Букреев скончался на 57-м году жизни, сообщает «Царьград».
Он известен по ролям в сериалах «След», «Горячая точка» и «Пятницкий».
Информацию о смерти актера подтвердил «Театр.doc». В сообщении, размещенном на странице культурного учреждения в социальной сети «ВКонтакте», указывается, что причиной смерти Сергея Букреева стал сердечный приступ, случившийся 22 июня.
Также стало известно о кончине Евгения Стратана, актера, прославившегося благодаря роли в телесериале «Бандитский Петербург». Он умер в возрасте 56 лет.