Звезда сериалов «След» и «Горячая точка» Букреев скончался на 57-м году жизни

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Российский актер театра, кино и телевидения Сергей Букреев скончался на 57-м году жизни, сообщает «Царьград» .

Он известен по ролям в сериалах «След», «Горячая точка» и «Пятницкий».

Информацию о смерти актера подтвердил «Театр.doc». В сообщении, размещенном на странице культурного учреждения в социальной сети «ВКонтакте», указывается, что причиной смерти Сергея Букреева стал сердечный приступ, случившийся 22 июня.

Также стало известно о кончине Евгения Стратана, актера, прославившегося благодаря роли в телесериале «Бандитский Петербург». Он умер в возрасте 56 лет.