Звезда сериала «Уилл и Грейс» Кори Паркер скончался в возрасте 60 лет

Американский актер и преподаватель актерского мастерства Кори Паркер скончался на 61-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией, сообщает издание TMZ со ссылкой на семью артиста.

Паркер получил широкую известность благодаря своим ролям в ситкоме «Слепое свидание», сериале «Уилл и Грейс», а также фильме «Пятница 13-е: Новое начало» и романтической драме с Ким Бейсингер «9½ недель» с Ким Бейсингер.

В поздние годы своей профессиональной карьеры Паркер посвятил себя наставничеству, помогая молодым актерам совершенствовать мастерство.

