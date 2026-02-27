Актер из сериала «Прослушка» Бобби Браун погиб при пожаре в сарае

Актер Бобби Дж. Браун, известный по роли офицера в сериале HBO «Прослушка», погиб при пожаре в сарае. Он успел позвать родных на помощь, но к моменту их прибытия помещение было полностью охвачено огнем, сообщает Super .

В сарае Браун пытался завести автомобиль с помощью пускового устройства, но начался пожар. Родные не успели спасти актера. Он умер в возрасте 62 лет. Пожар официально признали несчастным случаем.

О смерти Брауна высказался его агент. Он признался, что глубоко опечален трагическими новостями. По его словам, актер был не только профессионалом в своем деле, но и прекрасным человеком.

«Он был полностью предан актерскому мастерству, работать с ним было одно удовольствие», — заявил он.

Ранее стало известно о смерти актрисы Натальи Климовой, которая известна зрителям по фильмам «Снежная королева» и «Гиперболоид инженера Гарина». Она была женой актера Владимира Заманского.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.