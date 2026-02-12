сегодня в 12:03

Звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, звезда сериала «Бухта Доусона», умер на 49-м году жизни, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь — рак. Жена актера Кимберли отметила, что он ушел из жизни мирно и достойно.

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни мужественно, с верой и достоинством», — подчеркнула вдова.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти актрисы Кэтрин О’Хара, известной по роли матери Кевина в фильме «Один дома». Она скончалась от легочной эмболии на фоне рака прямой кишки. Ей был 71 год.

