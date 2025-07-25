Звезда «Обитаемого острова» послал журналистов, спросивших его об упущенной роли

Журналисты нагрянули к звезде фильма «Обитаемый остров» Василию Степанову с неудобным вопросом об упущенной роли. Актер выругался матом и выгнал их, сообщает Mash .

На днях начались съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Многие надеялись, что роль Максима Каммерера в фантастическом триллере сыграет 39-летний Степанов, который уже воплощал этого героя на экране в фильме «Обитаемый остров».

Однако в актерском касте сериала «Полдень» указан Юрий Колокольников. Ему отдали роль Каммерера.

Журналисты решили нагрянуть к Степанову домой и поинтересоваться у него, как он отнесся к потере роли. Однако актер не стал комментировать ситуацию. Он выругался матом, прогнал журналистов, а затем захлопнул дверь.

В 2017 году Степанов упал с пятого этажа. Его поставили на учет в ПНД с психическим заболеванием. С тех пор он не снимается в фильмах.

Ранее стало известно о смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилла Датешидзе. Он умер от рака.