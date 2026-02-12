Звезда «Не родись красивой» Такшина выиграла суд с УК из-за затопленной квартиры

сегодня в 17:58

Актриса Юлия Такшина, исполнившая роль хитрой секретарши Вики в сериале «Не родись красивой», выиграла у управляющей компании крупную сумму денег в суде. Те не проследили за крышей в доме в микрорайоне Олимпийская деревня в Москве, сообщает « МК: срочные новости ».

Квартиру Такшиной залило в мае 2025 года. Это случилось из-за засорившейся кровельной воронки.

Актриса обратилась к специалистам, чтобы те провели независимую экспертизу стоимости ремонта. Его оценили на сумму более 360 тыс. рублей. Затем Такшина подала в суд на управляющую компанию.

Во время суда представитель коммунальщиков сказал, что считает сумму завышенной. Он потребовал вычесть цену ремонта балкона.

Такшина делала там работы самостоятельно, и якобы остекление установили некачественно. Ответчик не согласился проводить судебную экспертизу. Поэтому размер ущерба был определен по тому документу, который предоставила истец.

Дорогомиловский суд постановил, что коммунальщики не обеспечили должное состояние общедомового имущества. Их посчитали виновными в заливе.

С управляющей компании взыскали примерно 367 тыс. рублей материального ущерба из-за залива, 30 тыс. за организацию экспертизы, 40 тыс. за траты на юриста, государственную пошлину в размере почти 11 тыс., штраф 183 тыс. и примерно 4,5 тыс. неустойки.

