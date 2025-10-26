Звезда культовых сериалов «Лэсси» и «Затерянные в космосе» скончалась

Американская актриса Джун Локхарт, известная по классическим телесериалам «Лэсси» и «Затерянные в космосе», скончалась в возрасте 100 лет, сообщает РЕН ТВ .

Как сообщает издание People, смерть артистки наступила 23 октября по естественным причинам в ее доме в Санта-Монике, где вместе с ней находились дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна.

В своем заявлении для New York Post дочь актрисы подчеркнула, что, несмотря на преданность актерскому ремеслу, истинными страстями Локхарт были журналистика, политика и наука, в особенности космические исследования NASA.

«Ей нравилось играть свою роль в фильме „Затерянные в космосе“, и она была рада узнать, что вдохновила многих будущих астронавтов, о чем они напоминали ей во время визитов в NASA. Это значило для нее даже больше, чем сотни ролей на телевидении и в кино», — отметила Элизабет.

Джун Локхарт, родившаяся в 1925 году в Нью-Йорке в актерской семье, дебютировала в кино еще в 1938 году в фильме «Рождественская песнь», где снималась вместе со своими родителями. Ее кинокарьера включала роли в таких картинах, как «Все это и небо в придачу», «У Адама было четыре сына» и «Сержант Йорк», а также в рождественской классике «Встреть меня в Сент-Луисе» 1944 года.