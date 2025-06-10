Звезда «Интернов» Камынина пожаловалась на сильные боли в бедре и коленях

Актриса Светлана Камынина, известная по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», жалуется на сильные боли в коленях и бедре. Звезде кинематографа может понадобиться операция по замене суставов, сообщает Mash .

46-летняя Камынина обратилась с этой проблемой к врачам. Медики диагностировали изменения в структуре тазобедренного и коленных суставов с нарушениями их функций.

Диагноз привел к тому, что актриса не может полноценно передвигаться и постоянно чувствует боль. Камыниной может понадобиться операция по замене суставов на эндопротезы.

Ранее стало известно, что 69-летняя российская актриса Марина Дюжева смогла вылечиться от рака горла, болезнь диагностировали на ранней стадии. Артистка обратилась к доктору 1,5 года назад.