Звезда «Гарри Поттера» Уорвик Дэвис настаивает на расследовании смерти жены

Актер Уорвик Дэвис, сыгравший профессора Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, считает, что его супруга Саманта скончалась из-за халатности врачей, поэтому ее смерть надо расследовать, сообщает Peopletalk.ru .

По данным Daily Mail, артист решил судиться с больницей, где лечили его жену, из-за допущенной медицинской халатности. Расследование смерти женщины стартует в ближайшее время.

В рамках процедуры будет установлено, лечили ли Саманту в больнице Университетского колледжа Лондона так, как этого требовали специфика и степень ее болезни. В 2019 году в данном медучреждении актрисе провели операции на позвоночнике, после которых у нее возник сепсис.

Саманта скончалась 24 марта 2024 года. Это стало тяжелым ударом по Уорвику: супруги прожили вместе 33 года и воспитали двоих детей — Харрисона и Аннабель (старший сын Ллоид погиб в возрасте 9 дней).