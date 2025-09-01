Звезда Болливуда Прия Маратхе умерла от рака в 38 лет

После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушла из жизни известная звезда индийского кинематографа Прия Маратхе. 31 августа в 4 часа утра 38-летняя актриса скончалась в своем доме в Мумбаи, пишет Super.ru со ссылкой на Mint.

Актриса боролась с тяжелой болезнью около двух лет. Уша Надкарни, вместе с которой Прия снималась в сериале «Священные отношения», рассказала, что хотела навестить подругу перед смертью. Однако муж покойной, Шантану Моге, посоветовал ей не приходить, пояснив, что Прия переживала из-за изменений во внешности после химиотерапии.

Надкарни рассказала, что была потрясена, когда узнала о диагнозе Прии, считая рак слишком тяжелым испытанием для человека такого возраста. По ее словам, несмотря на перенесенную операцию, актриса продолжала работать в сериале. Недавно Надкарни услышала об ухудшении состояния коллеги и хотела ее навестить, но муж Прии попросил воздержаться от визита, возможно, из-за последствий химиотерапии. Всего через несколько дней после этого актриса скончалась.

Прия Маратхе завоевала любовь зрителей благодаря запоминающимся ролям в популярных сериалах «Я пою только твою песню», «Священные узы» и «Это счастье или нет», где она сыграла Монику Камат, Варшу и Павани Адхикари соответственно.