Звезда «Аноры» сыграет Гамлета в МХТ

Борисов, недавно покоривший Голливуд своей ролью в «Аноре», впервые выйдет на легендарную сцену в образе шекспировского принца. Худрук МХТ Константин Хабенский лично подтвердил этот выбор, хотя дату премьеры пока держит в секрете.

Режиссер Андрей Гончаров, взявшийся за новую интерпретацию трагедии, обещает радикально свежий взгляд на вечный сюжет. Борисову предстоит сложная задача — вслед за Михаилом Трухиным (исполнившим роль в знаменитой постановке 2005 года) создать собственное прочтение «быть или не быть».

Ранее Борисов вошел в состав Американской киноакадемии.