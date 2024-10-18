Зуд и сыпь: актриса Маруся Климова рассказала о своем неизлечимом заболевании

Российская актриса Маруся Климова рассказала, что у нее атопический дерматит, поэтому многие продукты вызывают зуд и сыпь.

«Очень мало ем сладкого, поскольку болезнь обостряется от сахара и шоколада, стараюсь употреблять меньше соли, чтобы вода не задерживалась в организме», — поделилась артистка с «Леди Mail.ru».

Она подчеркнула, что знает набор продуктов, которые ей нельзя есть, но не может полностью отказаться от хлеба и булочек.

Актриса рассказала, что иногда отклоняется от диеты, съедает пирожное или выпивает бокал шампанского. Но в таком случае она принимает антигистаминный препарат.

Кроме того, Климова соблюдает принцип интервального голодания, не ест после шести. При этом у артистки максимально плотный завтрак, в котором есть сложные углеводы, много салата и зеленых фруктов. В обед — побольше белковой пищи и листовых овощей. Чаще всего она не ужинает, а если голодная, то предпочитает что-то легкое, например, кефир. В течение дня пьет много воды.