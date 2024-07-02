«Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 театров Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проекта «Золотая маска. Послесловие», прошедшего в столице. В своем Telegram-канале градоначальник отметил, что «Золотая маска» объединила свыше 30 московских театров, сообщает «Вечерняя Москва».

«Эксклюзив „Послесловия“ — пять прогулок с экспертами», — написал Собянин.

Под эгидой проекта, кроме прочего, прошли экскурсии «От Сатиры до Ленкома» и «Театральное сердце Москвы», которые вел историк театра и кино Сергей Николаев. Также прошел «Мхатовский путь» с представителями Музея МХАТ.

Тем временем в Москве с 1 июля по 15 сентября проходит новый сезон фестиваля «Московское чаепитие». По словам Собянина, мероприятия события пройдут на Тверской площади.

