сегодня в 20:42

Новый сезон фестиваля «Московское чаепитие» пройдет в столице с 1 июля по 15 сентября

Зимой фестиваль «Московское чаепитие» пользовался особой популярностью, поэтому он вернется 1 июля и продлится до 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале .

Фестиваль пройдет на Тверской площади. Театрализованные представления будут погружать зрителей в атмосферу прошлых столетий каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 21:00.

Гостей ждут более 400 мероприятий, в числе которых различные мастер-классы, представления, экскурсии, флешмобы и т. д.

Также посетителей фестиваля смогут принять участие в проекте «Московский завтрак», где более 700 ресторанов представят свои рецепты ледяного чая.