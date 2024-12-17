Знаменитый уличный художник Бэнкси создал новую картину

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Анонимный уличный художник Бэнкси, личность которого так и не была раскрыта, опубликовал снимок, на котором запечатлел свою новую картину, сообщает Lenta.ru .

В кадре изображена женщина, похожая на Деву Марию, кормящая младенца. Рисунок выполнен на стене. При этом в районе груди у изображенной кормящей матери торчит настоящая ржавая сточная труба.

Точно неизвестно, где находится данная стена, которая стала холстом для новой работы Бэнкси. Ее местонахождение на данный момент выяснить не удалось.

Пользователи сравнили людей на картине Бэнкси с Божьей Матерью и Иисусом Христом. Многие посчитали работу художника оскорбительной для христиан.

Ранее искусствовед объяснил, почему странные произведения искусства продаются очень дорого, за тысячи и миллионы долларов. По его словам, все дело в авторской концепции.