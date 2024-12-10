Банан за миллионы долларов: кто и зачем покупает современное искусство

Директор Музея имени Андрея Рублева, искусствовед и специалист в области современного искусства Михаил Миндлин объяснил, почему странные произведения искусства продаются очень дорого, за тысячи и миллионы долларов. Все дело в авторской концепции, сообщает «Вечерняя Москва».

В Германии планируется выставить на аукцион работу художника Роберта Раймана, которая представляет собой ткань, покрытую эмалью. Стоимость такой «картины без рисунка» оценивается в сумму до 1,5 миллиона евро, говорится в сообщении. Ранее с молотка ушел банан, приклеенный изолентой к стене — покупатель заплатил за него 6,2 миллиона долларов, а после покупки съел.

В истории искусства есть целый ряд примеров, когда странные произведения продавались за баснословные деньги. Например, невидимая скульптура итальянца Сальваторе Гарау под названием I am, то есть по сути воздух, была продана в 2021 году за 15 тысяч евро. К ней прилагался особый сертификат.

В 1990 году на аукционе Christie’s за 5,5 миллиона долларов продали картину «Без названия» художника Сая Твомбли. На ней изображены однотипные петли, которые называли «каракулями».

Там же за 4,3 миллиона долларов была продана кровать художницы Трейси Эмин, с несвежим мятым бельем и разным мусором.

По словам Михаила Миндлина, люди готовы покупать такие произведения, потому что они являются «новым словом» в искусстве и выражают авторскую концепцию. По его словам, ценность таких работ не в ремесле, а в имени художника и «художественном высказывании».

«Идиотов же нет, которые купят банан не за 20 центов, а за 6 миллионов 200 тысяч долларов. Дело тут в концепции, смысле и новаторстве этой работы», — объяснил искусствовед.

Он подчеркнул, что произведение должно быть новаторским, а повторы никому не нужны.