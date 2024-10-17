Зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве

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С 1 по 31 декабря пройдет третий зимний музыкальный фестиваль «Зарядье». На его площадке свое творчество представят более 20 коллективов, сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

«Посетителей фестиваля ждет больше 30 концертов. Также горожане и туристы смогут увидеть оперные и балетные постановки», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На фестивале многие мероприятия посвятят великому композитору Петру Чайковскому. Заслуженный артист России, пианист Борис Березовский и Московский государственный симфонический оркестр исполнят его концерт №2 и симфонию №1 «Зимние грезы».

Отдельную программу подготовили и для юных посетителей. Для них выступят детский хор, пройдут семейные спектакли «Снежная королева» и спектакли «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны».

Впервые на сцене фестиваля выступит пианист Александр Романовский. Он сыграет вместе с Национальным филармоническим оркестром России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова. Запланированы балеты — постановки «Жар-птица», «Болеро», «Послеполуденный отдых фавна».

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте концертного зала.