«Жизнь как творчество»: в Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P.S.»

Профессор РГИСИ, известный писатель Александр Ласкин рассказал о фестивале «Дягилев. P.S.», стартовавшем в Санкт-Петербурге в ноябре, и о личности самого великого импресарио, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Среди моих героев Дягилев занимает главное место. Хотя бы потому, что изучение его биографии заняло как минимум несколько десятилетий. Началась эта история очень давно, еще в студенческие годы», — сказал писатель.

По его словам, Дягилев был яркой личностью: его отличала вера в то, что все зависит только от него самого и больше ни от кого. Ему удалось показать, что труд менеджера может быть столь же творческим, как и труд актера или художника. Он объяснил появившееся в Серебряном веке слово «жизнетворчество»: жил и, значит, творил.

Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» проходит с 12 ноября по 14 декабря в разных культурных местах Санкт-Петербурга. В его рамках запланированы мастер-классы, концерты, выставки и кинопоказы.

