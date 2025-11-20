«Жизнь как творчество»: в Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P.S.»
Профессор РГИСИ, известный писатель Александр Ласкин рассказал о фестивале «Дягилев. P.S.», стартовавшем в Санкт-Петербурге в ноябре, и о личности самого великого импресарио, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Среди моих героев Дягилев занимает главное место. Хотя бы потому, что изучение его биографии заняло как минимум несколько десятилетий. Началась эта история очень давно, еще в студенческие годы», — сказал писатель.
По его словам, Дягилев был яркой личностью: его отличала вера в то, что все зависит только от него самого и больше ни от кого. Ему удалось показать, что труд менеджера может быть столь же творческим, как и труд актера или художника. Он объяснил появившееся в Серебряном веке слово «жизнетворчество»: жил и, значит, творил.
Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» проходит с 12 ноября по 14 декабря в разных культурных местах Санкт-Петербурга. В его рамках запланированы мастер-классы, концерты, выставки и кинопоказы.
