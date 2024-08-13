Жители столицы почувствуют себя пионерами на винтажном маркете «Лето в Москве»

«Лето в Москве»: жители столицы почувствуют себя пионерами на винтажном маркете

Винтажный маркет на Чистопрудном бульваре столицы продолжает принимать жителей города во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». На мероприятии гости смогут почувствовать себя пионерами, сообщает пресс-служба фестиваля.

Посетители винтажного маркета смогут поучаствовать в мастер-классах, вспомнить детство и юность, прослушивая виниловые пластинки. В 16:00 24 августа Союз Коллекционеров России проведет мероприятие, во время которого гости города вспомнят пионерию перед наступлением сентября. В этот день организуют дискуссионный клуб и проведут мастер-классы, на которых научат правильно завязывать пионерские галстуки.

Посетителей винтажного маркета на Чистопрудном бульваре ждут 600 экспонатов, связанных с пионерской организацией, переданных членами Союза Коллекционеров РФ. Советские атрибуты можно увидеть с 12 по 25 августа. Также посетители мероприятия смогут ознакомиться со знаменами дружинников, редкими значками, горнами и другой атрибутикой.

Во время фестиваля «Лето в Москве» на стене столичного зоопарка появится тропический лес. Для оформления использовались 5 тыс. ампельных растений.