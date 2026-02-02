Жители Можайского округа посетили музыкальный вечер в поселке имени Дзержинского

сегодня в 17:54

31 января в поселке имени Дзержинского Можайского округа прошел музыкальный вечер с чаепитием, викторинами и концертом ансамбля «Чистое небо», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке имени Дзержинского 31 января состоялись «Чайные посиделки», объединившие любителей живой музыки и общения. Гостей встречали горячим чаем и сладостями, а программа включала музыкальные викторины, танцы и совместное исполнение популярных песен.

Главным событием вечера стало выступление вокально-инструментального ансамбля «Чистое небо». Музыканты исполнили рок-баллады, эстрадные композиции и блюз, активно вовлекая зрителей в конкурсы и общение между номерами.

После завершения концерта гости продолжили общаться с артистами, благодарили их за выступление и делали памятные фотографии. Участники группы отметили, что программа понравилась гостям всех возрастов. Организаторы считают, что такие мероприятия способствуют развитию культурной жизни округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.