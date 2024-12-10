Жителей Подмосковья приглашают на общеобластное мероприятие «Парки. Баранки»

В субботу, 14 декабря, порядка 90 парков Московской области проведут общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», посвященное Международному дню чая. Посетителей в этот день ждет насыщенная программа: предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Парк Мира г. о. Коломна приглашает гостей на показ уникальных самоваров и угощение баранками и конфетами от веселых скоморохов. На танцплощадке выступит конный клуб с трюковым шоу с джигитовкой и акробатическим рок-н-роллом.

Парк культуры и отдыха г. о. Жуковский проведет для юных посетителей игру-квест «Вместе с чаем не скучаем» и творческий мастер-класс по изготовлению праздничной открытки. В завершении праздника всех желающих ждут на мастер-классе по кадрили.

В парке «Елочки» г. о. Домодедово откроются предновогодняя ярмарка и раус-зона с ряжеными персонажами и раздачей баранок. Взрослые и дети могут расписать самовар на творческом мастер-классе вместе с профессиональным художником.

Парк «Свердловский» г. о. Лосино-Петровский подготовил для гостей встречу с Морозом Ивановичем, ярмарку мастериц и мастер-класс по росписи баранок. Также юных посетителей ждут квест «Зимние дорожки» и дискотека.

В детском городке «Сказочный» г. о. Красногорск можно посетить выставку чайных историй и ярмарку мастеров. Помимо этого, для взрослых и детей пройдут спортивные эстафеты.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.