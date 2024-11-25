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Жителей Люберец приглашают в парки на мастер-классы и скандинавскую ходьбу

На текущей неделе в парках городского округа Люберцы для жителей и гостей муниципалитета подготовили творческие мастер-классы, скандинавскую ходьбу и забег, приглашаются все желающие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Центральном парке 29 ноября проведут скандинавскую ходьбу. В этот же день любителей поэзии и прозы ждут в литературной гостиной. А 30 ноября активных жителей приглашают на забег «5 вёрст Наташинский» и «Теплые встречи».

В Летнем парке 28 ноября гостей встретят творческий мастер-класс «Осенняя фантазия» и игровая программа «Выходи гулять».

Все посетители Парка Сказок 29 ноября смогут принять участие в викторине «Я самый умный» и мастер-классе «Осеннее оригами».

Парк «Лесная опушка» ждет всех 26 ноября на мастер-класс, а 30 ноября — на забег «5 вёрст Томилинский».

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий можно на официальных страницах Люберецких парков в социальных сетях.

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