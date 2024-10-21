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Жителей и гостей Сергиева Посада приглашают на мероприятия в «Скитские пруды»

С 21 по 27 октября в парке «Скитские пруды» жителей и гостей округа ждут спортивные, творческие, образовательные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского горокруга.

21 октября в ДЦ «Под Крышей» в 16:30 состоится мастер-класс «Самоомоложение», а в 19:00 пройдет «Танцевальный фейерверк».

22 октября в 9:00 пройдет занятие по пилатесу в ДЦ «Под Крышей».

23 октября в 11:30 в ДЦ «Под Крышей» активное долголетие организует бальные танцы. В 14:00 начнется лекция: литературно-музыкальная гостиная «Был, есть, останусь… Ваш Виктор Боков».

24 октября в 9:00 пройдет занятие по пилатесу в ДЦ «Под Крышей». А в 19:00 «Танцевальный фейерверк».

26 октября состоятся еженедельные старты «5 верст», далее в 12:00 пройдет мероприятие «Очумелые ручки» в ДЦ «Под Крышей», а в 17:00 состоится игра «Мафия Kids».

27 октября в 14:00 состоится мастер-класс по объемной картине от студии декора «Коршуновы Декор» в ДЦ «Под Крышей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.