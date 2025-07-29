Жителей и гостей региона приглашают на мероприятие «Культурный код Подмосковья»

2 августа более чем в 80 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья». Для гостей проведут экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее», квесты, поэтические выступления, музыкальные концерты, фотовыставки и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в городском парке Шаховской все желающие смогут посетить мастер-классы по игре на народных инструментах, рисованию по дереву и изготовлению ручной куклы, а также лекцию-прогулку по аллее военной техники. Посетителей парка угостят кашей из чугунков и чаем.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске откроет литературную гостиную, где прозвучат стихи известных поэтов. А также гостей ждут модный показ и «Имидж-сессия», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, декорированию цветным песком и изготовлению кулонов и браслетов. В завершении мероприятия гости увидят концертную программу «Звук родной земли».

Городской парк Павловского-Посада подготовил для посетителей выставку местных художников «Городские летописи», познавательную экскурсию, мастер-класс по созданию традиционного рисунка по мотивам павловопосадских платков и ярмарку народных ремесел. Завершится мероприятие концертом артистов Владимирской областной филармонии.

В парке «200 лет Егорьевску» откроется выставка детских работ «Герои произведений Эдуарда Успенского», пройдет экскурсия «Путешествие в прошлое и настоящее». Для юных гостей проведут анимационную программу и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству.

В Свердловском парке Лосино-Петровского всех желающих приглашают посетить мастер-классы по арт-пейзажу и историческим танцам, фотовыставку «Подмосковье в лицах» и познавательную квест-игру. Завершится мероприятие концертной программой.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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