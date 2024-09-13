Жителей и гостей Подмосковья приглашают на выставку «Экипажи в собрании музея»

В музейном комплексе «Конный двор» Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника проходит выставка «Экипажи в собрании музея». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция включает уникальные образцы нарядных экипажей, которые поступили в музей в середине 1920-х гг., благодаря значительным усилиям директора В. Д. Дервиза и хранителя А. Н. Свирина. Выставка дополнена предметами дворцовых интерьеров XVII–XIX веков, среди которых изысканная мебель, парадные портреты и предметы декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция проходит в музее до 31 января 2025 года. Подробности — на сайте музея.

Музейный комплекс «Конный двор» является одним из старейших зданий Сергиева Посада. Это бывший хозяйственный комплекс Троице-Сергиева монастыря и единственный в своем роде сохранившийся памятник архитектуры XVIII — начала XX века. На данный момент в зданиях «Конного двора» находятся экспозиции и фонды открытого хранения Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея. Там собраны уникальные экспонаты, рассказывающие об истории края и Троице-Сергиевой Лавры, изделия русского народного творчества и предметы современного декоративно-прикладного искусства.

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