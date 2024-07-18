Жителей и гостей Подмосковья 20 июля приглашают на мероприятие «Ночь в парке»

20 июля более чем в 80 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Посетителей ждут неоновая дискотека, арт-выставка современных художников «Ночной вернисаж», огненное и световое шоу, кинопоказы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха все желающие смогут принять участие в иммерсивном краеведческом квесте «Тайны ночного леса». На лесном маршруте посетители встретят былинных персонажей, увидят ночную иллюминацию, также им будет предложено выполнить задания.

В Городском парке культуры и отдыха в округе Чехов пройдет светодиодный костюмированный заплыв на сапбордах. Помимо этого, все желающие смогут посетить творческие локации по интересам: «мягкая» йога, мастер-классы, квиз «Мозгомания», бармен-шоу и многое другое.

Центральный парк в Ленинском округе подготовил для посетителей выставку репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора». Сразу после этого можно отправиться на мастер-класс по сальсе и бачате, сыграть в большую дженгу и снять видео в интерактивной зоне «Неоновая ночь». Завершится праздник пенной дискотекой.

В парке семейного отдыха в Дубне пройдет мастер-класс по приготовлению ташкентского плова, который затем все желающие смогут продегустировать. Также гостей парка ждут на танцевально-вокальный марафон, знакомство с мозаикой Нади Леже и в контактный зоопарк.

В парке «Сосновый бор» в Коломне для гостей состоится уютный вечер с настольными играми, стихами и просмотром диафильмов на проекторе. Помимо этого, в программе запланированы спортивные активности для всех желающих: настольный теннис и йога. Самым ярким событием праздника станет дискотека «Пульс парка».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.