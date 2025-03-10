Жителей и гостей Орехово-Зуевского округа приглашают на мероприятия в парках

Парки Орехово-Зуевского округа на этой неделе подготовили разнообразные мероприятия для гостей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Парке 30-летия Победы можно будет посетить творческие мастер-классы, такие, как «Гусь из ниток», принять участие в беседах на экологические темы и поиграть в настольные игры. Также запланированы спортивные игры на центральной площадке.

В Дулевском парке пройдут тренировки по футболу, интеллектуальные квизы, мастер-классы в «Арт-лаборатории» и анимационные программы для детей.

В Дрезненском городском парке состоятся командная игра «Мафия», спортивные состязания «Зимний движ» и викторины. Для любителей творчества будет организован мастер-класс «Весенний букет».

Городской парк «Меланж» в Куровском предложит гостям «Спортивную карусель», мастер-классы по созданию мыльных пузырей и игровые программы. Также будет проведено спортивное мероприятие для лиц с ОВЗ.

Подробную информацию о мероприятиях, датах и времени их проведения можно узнать в афишах парков.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.