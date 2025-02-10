Жителей и гостей Орехово-Зуева приглашают на мероприятия в парках на этой неделе

В парках Орехово-Зуевского округа на этой неделе пройдет насыщенная программа зимних мероприятий для всей семьи. Гостей ждут спортивные активности, творческие мастер-классы и познавательные встречи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк 30-летия Победы подготовил творческий мастер-класс «Рисуем в парке», беседу «Герои СВО», спортивные игры и встречи клуба любителей настольных игр. Ежедневно работает пункт книгообмена.

Парк «Дулевский» приглашает на спортивные игры «Снежные старты» и тренировки по футболу. Интеллектуалов ждет квиз, а любителей творчества — мастер-класс в «Арт-лаборатории». Также в программе лекторий «Белкин Дом» и анимационная программа «Зимний бум».

В Дрезненском городском парке посетители смогут принять участие в командной игре «Мафия», проверить свои силы в спортивных играх «Зимний движ», а также посетить познавательные мероприятия, посвященные Московскому зоопарку и творчеству Виталия Бианки. Для творческих натур организуют мастер-класс по созданию праздничной открытки «С любовью».

В городском парке «Меланж» организуют тренировку по боксу на свежем воздухе, экскурсионную прогулку «Культурный код города Куровское», игровую программу «Лабиринт улыбок» и подвижные игры. Завершится неделя викториной с сюрпризом и игровой программой «Крестики-Нолики».

Подробную информацию о мероприятиях, датах и времени их проведения можно узнать в афишах парков. Возрастное ограничение: 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.